Tchad : évaluation de la révision du fichier électoral à Abéché

La première étape de la réunion a permis aux délégués d'arrondissements de présenter un aperçu de la progression du recensement dans leurs circonscriptions respectives. Chacun d'entre eux a partagé avec le Maire le nombre actuel d'électeurs enregistrés dans son arrondissement.



Selon les données collectées par chaque arrondissement jusqu'au 7 septembre 2023, le nombre total de personnes inscrites s'élève à 5 388 électeurs, sur un quota total de 8 495 pour la ville d'Abéché. Le maire, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a écouté attentivement les participants concernant l'évolution de cette opération de révision du fichier électoral. Il a appelé à une plus grande implication de tous les acteurs pour garantir le succès de cette entreprise.



Les délégués d'arrondissements et les représentants des organisations de la société civile ont fait part de nombreuses difficultés rencontrées lors de l'opération de révision du fichier électoral dans les différents sites choisis. Ils ont souligné que la plupart des kits ne fonctionnaient pas correctement, que les agents d'enregistrement étaient lents et peu familiers avec les machines, et qu'il y avait un manque de techniciens en maintenance et de formulaires de récépissé.



Le maire, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a pris en compte toutes les préoccupations exprimées par l'assemblée. Il s'est engagé à trouver des solutions rapides et appropriées dans la mesure du possible, en amont de l'intervention de la CONOREC. Le maire a également prodigué des conseils, des orientations et des stratégies visant à garantir le succès de cette opération cruciale dans la ville d'Abéché.