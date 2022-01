Tchad : évènements d'Abéché, les explications du gouverneur du Ouaddaï

Une mission du gouvernement (Sécurité, Justice, Administration du territoire et Communication) a séjourné à Abéché suite aux manifestations qui ont fait plusieurs morts les 24 et 25 janvier 2021. La mission a tenu plusieurs rencontres avec les autorités provinciales et les forces vives du Ouaddaï pour identifier les causes des tensions liées à la contestation de l'intronisation d'un chef de canton.



Dans des propos rapportés par la télévision nationale, le gouverneur du Ouaddaï Ahmat Dari Bazine affirme que "la situation a été entretenue par le sultan du Ouaddaï et ses complices pour saper l'ordre public".



"Nous étions face aux personnes armées. Il était de notre devoir de riposter pour rétablir l'ordre", ont ajouté des responsables sécuritaires.



De son côté, la population reproche au gouverneur de "ne pas avoir pris ses responsabilités".



L'enquête se poursuit pour situer les responsabilités, selon le gouvernement.



Le sultan du Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi et le chef de canton Bani Halba, Bachar Younous Ahmat sont suspendus de leurs fonctions. L'intérim est assuré respectivement par le préfet de Ouara et le sous-préfet d'Abéché rural.