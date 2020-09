Tchad : ex-otage de Boko Haram, Dr. Besso Ernest raconte son calvaire

Dr. Besso Ernest Mahamat, ex-otage de Boko Haram, s'est exprimé mardi à la presse pour la première fois depuis sa libération, en présence de ses deux compagnons Azer Adoum et Ibrahim Adam.



Il a fait observer une minute de silence en hommage à deux soldats tchadiens qui ont été égorgés devant eux après l'attaque de Bohoma.



Pris en otages par 35 éléments de Boko Haram



Au cours de leur captivité, les trois ex-otages ont navigué pendant des mois et traversé de nombreuses îles. "À la date du 30 (décembre 2019), nous étions sortis dans le cadre de la supervision de recherches actives renforcées des maladies sous surveillance, et juste à quatre kilomètres de ma zone de responsabilité de Tchoukoutalia, nous étions pris par 35 éléments de la secte de Boko Haram armés jusqu'aux dents", explique Dr. Besso Ernest Mahamat.



"Nous avons fait quatre jours de marche à pieds pour arriver à leur base. Au niveau de leur base, nous avons vécu dans la première île appelée Blaboud pendant quatre mois. C'est à ce niveau qu'ils sont allés attaquer les forces de défense et de sécurité à Bohoma", témoigne Dr. Besso Ernest Mahamat.