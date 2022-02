Tchad : examen du budget de 2022 de la mairie d’Abéché

La première session budgétaire de l’année 2022 de la commune d’Abéché s’est ouverte ce matin à l´hôtel de ville. C'est la secrétaire générale du département de Ouara, Méram Diker Bauer, qui a présidé l’ouverture des travaux, en présence du trésorier provincial d´Abéché.



Les conseillers municipaux auront à examiner le projet de budget présenté par l´exécutif et qui s'élève à 998 650 000 FCFA. Pour le maire de la ville d’Abéché Mahamat Saleh Ahmat Adam, les recettes la commune ont substantiellement augmenter de 19% en 2021, par rapport à l´année 2020. Cet accroissement résulte des efforts de tout le personnel, et plus particulièrement de la régie financière.



Mahamat Saleh Ahmat Adam a ajouté que la commune d’Abéché entend renouveler en 2022 les panneaux solaires, avec un type nouveau économiquement rentable et sécurisé. Ce qui mettra sans doute fin aux vols répétitifs de batteries, lampes et autres accessoires, a-t-il énuméré dans sa note de présentation.



Le budget en cours prévoit également l´achat des camions-bennes à enrober pour le nettoyage du goudron ; ce qui réduira autant que faire se peut, le recrutement quotidien des manœuvres temporaires.



Dans son discours d´ouverture, la secrétaire générale du département de Ouara Méram Diker a demandé aux conseillers municipaux de montrer leur capacité et leur détermination pour parcourir avec objectivité, le projet du budget soumis à leur appréciation. Il faut noter que la session budgétaire dure deux jours.