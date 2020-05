Tchad : excédé par les difficultés, un homme se suicide par pendaison

Un jeune homme âgé de 32 ans a mis fin à ses jours ce dimanche à Massakory, en se pendant à un arbre, à l'aide d'une corde. Il s'appelle Tomten Ferdinand, un employé de la Société des Routes et de Bâtiments (SOROUBAT).



Il vivait à Massakory chez son beau-frère Childéric, un responsable de centre de santé. Ferdinand travaillait sur le tronçon Massakory-Ngouri. Il est rentré le 1er mai 2020 pour passer quelques temps à Massakory. Il avait prévu de repartir ce dimanche pour reprendre les activités demain, lundi. Le destin en a décidé autrement.



Investigation sur investigation, Tomten Ferdinand était sorti ce dimanche matin après avoir salué sa grande sœur Patricia qui balayait la cour.



Le seul mot qui est sorti de sa bouche, c'est un "bonjour" à sa grande sœur. Il a aussitôt quitté le domicile, après avoir coupé un morceau de corde dans la cour, destiné au séchage d'habits. À l'insu de tout le monde, il l'a mis dans sa poche.



Ferdinand a pris la direction du goudron qui contourne la ville. Il s'est assis sous un savonnier, en s'accroupissant sur les genoux. Un passant nommé Ndigamnaïtom Théodore l'a aperçu et lui a demandé : "Il y a quoi mon petit ? Un bon matin comme ça tu es venu rester au bord de la route sous un arbre".



"Grand-frère, j'ai tellement de soucis. À ton retour je te dirais", a répondu Ferdinand.



"Ne sachant pas ce qui allait advenir, je suis parti dans l'intention de revenir. Même pas une heure de temps après, j'entends les femmes crier et hurler. Alerté par leurs cris, je me suis rendu sur les lieux. Je vois un monde fou. Je me suis approché, j'ai jeté un coup d'œil sous le savonnier et je vois quelqu'un de perché. J'ai dit aux gens que j'ai échangé avec ce petit tout de suite, je le connais. C'est à ce moment que les gens ont su qu'il est mort ce matin. Tout le monde pensait qu'il s'est pendu depuis longtemps", témoigne Théodore.



"Si je savais qu'il allait se suicider, j'allais insister pour qu'il me parle de son problème", se lamente Théodore qui est le dernier à l'avoir vu vivant.



Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame. Le corps a été descendu et autopsié par le médecin de l'hôpital provincial de Massakory, Dr. Wikadi Jacob qui a conclu à un homicide volontaire.



Le corps a été déposé à la morgue avant d'être remis aux parents de la victime. Ils l'ont inhumé à 12 heures au cimetière de Massakory.