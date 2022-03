Tchad : exclusion de la presse privée du pré-dialogue, le ministre de la Communication a reçu un collectif

Le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah a reçu les patrons de la presse privée ce 17 mars à l’Office national des médias audiovisuels (ONAMA).



Le Collectif proteste pour sa non participation à la couverture médiatique des pourparlers entre le gouvernement et les politico-militaires qui se déroulent actuellement à Doha (Qatar).



"L’exclusion de la presse privée du pré-dialogue de Doha, en même temps qu'elle met en difficulté l’autorité du Président du Conseil Militaire de Transition (PCMT), est constitutive d’un sabotage bien réfléchi de tout le processus du dialogue national inclusif et partant, la transition ", a affirmé l’un des porte-parole dudit Collectif, Moussaye Avenir de la Tchiré.



Le chef du département de la Communication promet, en ce qui le concerne, de porter haut les revendications des responsables de la presse privée aux plus hautes autorités de la République afin qu'une solution leur soit trouvée.



Quelques membres du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) étaient présents à la rencontre.