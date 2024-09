Tchad : exercice militaire conjoint entre GATA et pilotes Français

Lors de cet exercice, une mission a été menée conjointement par les « GATA » (guideurs aériens tactiques avancés) tchadiens, les « JTAC » (Joint Terminal Attack Controller) français et les pilotes français de Mirages 2000D. De manière coordonnée, un exercice de tir s'est déroulé en parallèle. L’objectif de cet exercice était de maintenir les compétences des GATA tchadiens, qui ont parfaitement communiqué avec les pilotes français, et d’évaluer les militaires tchadiens dans un exercice de tir.



Les GATA tchadiens, formés par les « JTAC » français, spécialistes du contrôle aérien avancé, servent de lien essentiel entre les troupes au sol et les capacités aériennes. Leur mission principale est de dialoguer avec les aéronefs pour faciliter la compréhension des manœuvres au sol et pour assurer la distinction entre les troupes alliées et ennemies. Ils guident également les aéronefs de reconnaissance et de surveillance pour détecter des cibles d’opportunité, ce qui permet d’adapter la manœuvre en temps réel.