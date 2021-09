Tchad : fabrication de cachets à la main, une œuvre d’art

La confection des cachets à la main, est un concept de communication qui occupe une bonne place de choix parmi les prestations d’art dans la ville de Ndjamena. Encore dans le secteur informel, ce métier génère pourtant des bénéfices pour certains jeunes dans la capitale, dont Mbainodigoto Yves, diplômé en géographie section française, à l’université de Ndjamena qui en fait son gagne-pain. Plusieurs autres personnes exercent ce métier et sont souvent devant les grandes voies, pour fabriquer leurs objets.



Fabriquer des cachets à la main est un procédé bien original, une œuvre assimilée à la sérigraphie. Selon Yves, de nos jours, avec l’avènement des nouvelles technologies, le métier est mécanisé, ce qui conduit à utiliser les papiers imprimés pour la confection des cachets. Dès 8 heures, Yves prend la direction de Gardolé, dans le 2ème arrondissement, là où se situe son atelier. Assis sur son banc et devant lui une table, Yves jette un coup d’œil dans son agenda. « Il faut vérifier son carnet de commandes avant de commencer la journée », dit-il. Ce jeune diplômé ne cache pas son satisfaction pour ses revenus hebdomadaires évalués à plus de 60 000 FCFA par semaine, au cas où il y a une abondante clientèle.



Alors qu’il était en classe de seconde, Yves a appris ce métier auprès de son grand-frère dans un atelier d’art : « j’ai appris ce métier par curiosité avant l’obtention de mon baccalauréat ». Aujourd’hui, devenu autonome, Yves a embauché deux jeunes qui travaillent pour lui. En dehors de la fabrication des cachets manuels, il propose d’autres services, comme la confection de banderoles et de casquettes.

Cela étant, il encourage les jeunes à apprendre un métier, en attendant de frapper à la porte de fonction publique qui tarde toujours à s’ouvrir aux diplômés.