Tchad : face à l'insécurité, des officiers dénoncent la "complicité interne" de militaires

Le gouverneur de la province du Borkou, Daoud Hamad Béchir, a convoqué cette semaine à Faya une réunion en présence de tous les chefs militaires provinciaux du Borkou et des responsables administratifs civils. La totalité des responsables convoqués ont répondu à la convocation du gouverneur.



Cette rencontre a permis aux participants de faire la restitution des conclusions du forum des gouverneurs de la zone Est et Nord sur la sécurité, tenu à l'Université Adam Barka d'Abéché du 7 au 8 novembre dernier.



Evoquant la question de la sécurité dans la région de Borkou, le gouverneur a relevé qu'au cours du forum sur la sécurité, le Borkou a été pointé du doigt par les participants comme étant un fief de trafics en tout genre et de l'insécurité.



"Il est important que chaque responsable militaire s'affirme auprès de sa troupe afin de faire baisser l'insécurité", a relevé le gouverneur du Borkou. Il a plaidé pour l'implication active des leaders traditionnels et religieux dans le règlement des conflits agriculteurs-éleveurs et intercommunautaires.



Des responsables militaires ont pris la parole à tour de rôle pour dénoncer la "complicité interne des hommes en treillis qui favorise l'insécurité dans la province de Borkou". Face à ces déclarations, les responsables de différents services de sécurité se sont engagés auprès du gouverneur à démanteler tous les réseaux dans un bref délai.