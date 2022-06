Tchad : face à la crise alimentaire, le CNT appelle à la solidarité internationale

Le président du Conseil national de transition (CNT), Dr Haroun Kabadi, a clôturé ce 30 juin la première session du parlement de transition.



Réagissant à la cherté de la vie, il a exprimé sa vive préoccupation par rapport à la hausse vertigineuse des prix des céréales et autres denrées alimentaires sur le marché.



Selon le président du CNT, cette situation résulte de la baisse de production dans la zone soudanienne et le tarissement des eaux de surface, dans la partie sahélienne, ce qui a conduit le gouvernement à déclarer I ‘urgence alimentaire et nutritionnelle.



« C'est le lieu ici, d'appeler à la solidarité internationale dans cette phase critique que traverse notre pays pour une assistance humanitaire d'urgence, à travers une assistance alimentaire conséquente », plaide Dr Haroun Kabadi.



A cet effet, le CNT invite le gouvernement à sévir contre les commerçants véreux qui s'adonnent à la spéculation, et à prendre des mesures urgentes pour faciliter les importations des produits de première nécessité.