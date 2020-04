Tchad : face à la crise de l'électricité, Déby veut un "plan stratégique"

Face à la crise énergétique qui tire le Tchad vers le bas, le chef de l'Etat a demandé jeudi l'élaboration d'un plan stratégique global au niveau national, lors d'une réunion à la Présidence. Ce plan devra mettre l’accent sur les énergies renouvelables.



Un comité d’orientation stratégique a été également mis en place afin de réfléchir et proposer des solutions à court et moyen termes, en plus de l'instauration d'une réunion mensuelle de suivi.



Annuellement, l'Etat subventionne la Société nationale d'électricité (SNE) à hauteur de 60 milliards Fcfa, à raison de 11 citernes de carburant par jour. Malgré ces "énormes appuis", c'est l'incompréhension face aux dysfonctionnements.



"Le problème dure depuis longtemps et le président de la République en a assez", explique la Présidence.



Elle ajoute que "tout ce qui est déjà envisagé ainsi que les mesures à venir doivent faire en sorte qu’avant la prochaine canicule, le problème de l’énergie soit réglé au moins dans les grands centres."



Dans l’immédiat, la SNE doit proposer des solutions "d’envergure" conduisant à des "grandes capacités de production."



En cette période de canicule, le Tchad affiche actuellement l'une des températures les plus élevées au monde. Moins de 10% de la population a accès à l'électricité au Tchad, ce qui pénalise fortement le développement du pays.