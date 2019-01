Tchad : face à la crise, l'ONAJES incite les jeunes à entreprendre

Une mission de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) séjourne dans le Ouaddaï à Abéché. Elle a tenue le 10 janvier une rencontre de sensibilisation et d'information avec les jeunes de la ville sur les mécanismes d'accès aux financements de l'Office, les modalités d'accès et de paiement.



Le coordonateur adjoint de l'ONAJES, Charfadine Abdelkérim a relevé que la mission de l'ONAJES est de contribuer à l'autonomisation des jeunes et au développement du sport. L'ONAJES soutient également les initiatives des jeunes pouvant contribuer à la réinsertion socio-économique. Charfadine Abdelkerim a donné des conseils en entrepreneuriat à plusieurs jeunes réunis dans la salle.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkérim s'est réjoui du choix d'Abéché pour abriter cette rencontre au profit des jeunes de la localité.



Le directeur général adjoint du ministère de la Promotion de la jeunesse, des Sports et de l'Emploi, Bakhite Maguine a salué l'engagement des autorités en faveur de l'autonomisation des jeunes.



La mission de l'ONAJES s'est également rendue au stade de la ville d'Abéché afin d'évaluer le suivi technique et l'entretien du complexe.