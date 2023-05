Tchad : face à la crise sociale, le PDR demande la démission du gouvernement

Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR) dénonce la crise sociale que traverse actuellement le peuple tchadien, dans un communiqué publié le 1er mai 2023.



Selon le parti politique, l'absence d'eau potable, d'électricité, de gaz et de carburant affecte plus de 5/6 de la population, ce qui met en péril la vie sociale de nombreux Tchadiens.



Le communiqué indique également que cette crise met en évidence l'incapacité du gouvernement de Saleh Kebzabo à gérer les affaires de l'État et démontre une mauvaise gouvernance.



Le PDR exige la démission immédiate du gouvernement, ou le limogeage du Premier ministre, dont la gestion est jugée tortueuse et responsable de l'aggravation de la situation. La crise sociale actuelle révèle l'urgence d'un changement, et le besoin d'une solution durable pour le peuple tchadien.



Enfin, le PDR souligne que la crise sociale est le résultat de l'incapacité de l'État à répondre aux besoins de la population. Pourtant, le gouvernement devrait prendre en compte les demandes des citoyens et travailler à une solution à long terme pour résoudre la crise actuelle.