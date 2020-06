Tchad : face à la saison des pluies, le quartier Ndjari Kawas se mobilise pour limiter les inondations

Selon le député du 8ème arrondissement, Abdoulaye Choua, "le quartier Ndjari Kawas est l'un des quartiers les plus anciens de la ville de N'Djamena. Sa propreté concerne tous le monde, c'est pourquoi cette initiative des jeunes du quartier est salutaire et mérite d'être encouragée par tous."



"À travers cette journée, nous allons assurer la propriété de notre quartier afin d'éviter les inondations et les débordements dus aux fortes pluies", a indiqué le délégué du quartier, Kawas Mahamat Kawas. Il a exhorté le gouvernement à intervenir le plus tôt possible pour sauver le quartier.



La maire de la commune du 8ème arrondissement, Fatimé Yaya Adallah, a déclaré prendre acte des recommandations. "La propreté d'un quartier mérite la participation de tout le monde. Je tiens à saluer les jeunes du quartier pour cette lourde tâche", a dit la maire, tout en s'engageant un bonne canalisation dans le quartier.