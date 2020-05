Tchad : face au Covid-19, des religieux annoncent un mois de jeune et de prière

"Dès demain, les chefs des dénominations entameront des séances de formation adaptées à cette crise avec l'aide des instructeurs des services de santé, afin de les préparer à la sensibilisation sur la prévention en sollicitant un appui technique conséquent des autorités, des organisations internationales et nationales en vue d'équiper nos ouvriers pour faire face à cette crise", a dit le Bishop Amane Mamaté.



Le Bureau de l'AEEPT est composé de 34 pentecôtistes et regroupe plus de 1800 églises locales réparties sur l'ensemble du territoire tchadien, ainsi que plus 2500 pasteurs évangélistes et ouvriers.



Le Bishop a aussi souligné que 40 aumôniers ont été formés par une école américaine. Ils sont qualifiés dans la cure des personnes traumatisées, stressées, stigmatisées et dépressives.