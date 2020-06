Tchad : face au Covid-19, la mobilisation ne faiblit pas à N'Djamena.

L’association Zilloul-Arch a remis samedi à N'Djamena, plus de 4000 cache-nez à des associations impliquées dans la lutte contre la Covid-19.



La cérémonie a eu lieu au Centre Al Mouna, en présence du représentant de l'ONG Tout-Saint Tout-Vert, de la représentante de Focus International et du représentant de l’association Koullina Sawa Toumai pour la solidarité.



La présidente de l’association Zilloul-Arch, Mme. Amouna Ali Sougui, a indiqué qu'il s'agit d'un apport, de concert avec le Gouvernement, pour accentuer la lutte. Elle a rappelé que la seule arme est l'amplification de la sensibilisation et le respect des consignes des autorités.



"Chacun et chacune de nous est interpellé pour la sensibilisation contre ce mal qui fait des ravages dans le monde", a souligné Mme. Amouna Ali Sougui. Elle a insisté sur le respect des mesures barrières et a demandé aux citoyens de relayer les messages de sensibilisation pour réduire la propagation de la pandémie.



L'association a pour but d’enseigner aux musulmanes le Saint Coran et la sunna du prophète, de contribuer à la culture et à la civilisation islamique dans la vie quotidienne ; de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses ; de promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.



À ce jour, le Tchad compte 32 malades de Covid-19 sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 858 dont 227 femmes.