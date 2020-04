Tchad : face au Covid-19, les caravanes de sensibilisation se multiplient

Au Tchad, le milieu associatif et les organisations continuent de se mobiliser face à la pandémie de Covid-19. L'ONG SOKKODEV, en partenariat avec l'association Tchadianna, a annoncé mercredi le lancement d'une caravane de sensibilisation des citoyens sur les mesures barrières.



D'après le secrétaire général de l'ONG SOKKODEV, Bakhit Moussa, "cette maladie est trop dangereuse, elle ne connait pas la race, ni l'ethnie, ni la chaleur. Elle a attaqué le premier ministre allemand et est venue en plein milieu saharien, y compris notre pays, en ce mois d'avril. Donc cette pandémie est une maladie dangereuse."



Pour éviter les risques, Bakhit Moussa insiste sur l'application des mesures du gouvernement. Il s'agit notamment des mesures d'hygiène, et du respect de la distanciation sociale. En ce moment difficile, il appelle à être aux côtés du gouvernement.



Le président de l'association Tchadianna, Issa Béchir Issa, précise que cette initiative a été créée pour faire face à cette pandémie qui menace l'humanité toute entière.



"Nous n'allons pas rester ici seulement. Nous allons continuer notre sensibilisation dans les différentes provinces du pays", indique Issa Béchir Issa. Il lance un appel à toutes les associations et ONG pour entamer des actions de sensibilisation de la population.



La distanciation sociale foulée au pied



La sensibilisation doit s'accentuer pour conscientiser les citoyens. Dans les coins de marchés qui vendent des produits alimentaires, la mesure de distanciation sociale est malheureusement foulée au pied. Bousculade, contact permanent avec l'argent et les clients, tandis que certains se permettent aussi de se saluer de main à main.



Depuis le 19 mars 2020, pour l'ensemble du pays, il a été enregistré 27 cas de Covid-19 dont 26 de sexe masculin et un de sexe féminin. 22 patients sont sous traitement tandis que cinq personnes sont guéries.