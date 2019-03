Tchad : face au chômage, un salon de l'emploi pour rassembler les jeunes

La première édition d'un salon de l'emploi et des métiers aura lieu à partir du 23 mars prochain à N'Djamena. A l'initiative de l’Association Freedom, le salon a pour but de proposer aux jeunes "des alternatives au chômage, des stages, des formations professionnelles et la valorisation des petits métiers", selon Rayana Adam, présidente de l'association.



D'après elle, "au Tchad, la population active est de six millions de personnes et la plupart veut être intégrée à la Fonction publique alors que celle-ci ne peut employer à peu près que 100.000 personnes".



L'évènement mettra sur la table les questions de l’emploi, du chômage, de la formation au Tchad. Selon l'association, "Tchad-Emploi sera le premier salon de l’emploi et des métiers pour permettre aux jeunes tchadiens d’échanger des expériences avec des chefs d’entreprise".



Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage au Tchad est de 5,9% en 2018.