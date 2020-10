Tchad : face au manque d'eau à Abéché, un mode de vie difficile pour les citoyens

Allaissem, un étudiant tout pressé, sac à la main, va réviser ses cours près des ouadis. "Il m'arrive de payer les 10 bidons de 20 litres d'eau à 1000 Fcfa, voire 1500 Fcfa et plus quand il fait chaud", explique-t-il.



"Je suis devenu un gestionnaire sans m'en rendre compte. Je gère l'eau de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rupture, avant que le tour de notre fontaine arrive. Il arrive que nous soyons omis pendant une semaine", déplore Allaissem.



Comme de nombreux citoyens, il a adapté son mode de vie à la situation. "J'ai laissé l'habitude de me baigner trois fois par jour", dit-il.



Haoua, une ménagère du quartier Aminé, indique que ce sont surtout les femmes qui souffrent énormément du manque d'eau car elles ont des petits enfants. Elles lavent les habits, cuisinent et font beaucoup d'autres activités réservées à une maman.



Dès que l'on aborde la question de l'eau, Haoua peine à cacher sa colère. "Ne me parlez pas de l'eau, de grâce, moi et mes enfants sommes habitués à prendre l'eau salé de la pompe à la maison. Je dis merci à ces bonnes volontés qui ont implanté des pompes pour nous, les pauvres citoyens délaissés depuis des années", peste-t-elle.