Tchad : face au paludisme, le ministre de la santé réunit les maires de N'Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a donné vendredi des instructions à la Centrale pharmaceutique d'achat (CPA) et au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) afin de mettre à la disposition de chaque arrondissement de N'Djamena, 10.000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée pendant cette période de pic du paludisme. Les moustiquaires seront distribuées aux populations vulnérables.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a également rencontré les maires des dix arrondissements de la ville de N'Djamena.



"Les échanges ont porté sur la problématique de lutte contre le paludisme. La stratégie de lutte contre le vecteur de transmission du paludisme nécessite une collaboration accrue dans la lutte afin de réduire drastiquement les plasmodium falciparum qui pullulent la ville de N'Djamena", explique le département ministériel.



Le ministre a souligné que sur instruction du Marechal du Tchad, ils sont appelés à chercher d’autres stratégies de lutte plus efficace.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul demande l’adhésion de tous les maires dans la lutte contre le paludisme, à travers notamment des actions de pulvérisation de la ville, le curage des caniveaux et des enlèvements des ordures.



Le plan global de lutte contre le paludisme doit être révisé sous la conduite de la coordination du PNLP.