Tchad : face aux inondations, l'UE alloue plus de 328 millions Fcfa pour l'aide humanitaire

L'Union européenne (UE) a annoncé mardi avoir alloué plus de 328 millions de francs CFA (soit 500 000 euros) de fonds humanitaires à l’UNICEF pour soutenir les populations affectées dans les provinces de Batha, Mandoul, du Logone Occidental et de Salamat, lourdement sinistrées par les pluies diluviennes enregistrées depuis Juillet, qui ont provoqué de graves inondations dans tout le Tchad.



« L’aide de l'UE permettra à l'UNICEF de soutenir plus de 7 235 familles, représentant environ 36 175 personnes, avec des produits de traitement de l'eau et des jerrycans, des bâches, des couvertures et d'autres articles ménagers. 827 latrines seront également construites. L'accent mis sur l'eau potable et l'hygiène est important pour protéger les communautés affectées et en particulier les enfants contre les maladies d'origine hydrique et autres maladies infectieuses », a déclaré David Kerespars, qui dirige le bureau humanitaire de l'UE au Tchad.



Ces fonds européens permettront à l’UNICEF de coordonner l’assistance d'urgence pour la construction de points de regroupements et sites de relocalisation pour les victimes des inondations.



« En cette époque de pandémie de COVID-19, la réponse de l'UNICEF aux inondations au Tchad se concentre sur l'amélioration de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ainsi que sur les mesures de prévention et de contrôle des infections. Les activités de sensibilisation visent à prévenir la propagation du virus, en veillant à ce que les enfants et les femmes n’évitent pas les centres de santé et reçoivent des soins préventifs », a indiqué Viviane van Steirteghem, représentante de l'UNICEF au Tchad.



L’intervention permettra de fournir de l’eau potable, et des œuvres d’assainissement garantissant une meilleure hygiène pour les populations affectées. Des articles ménagers de première nécessité seront également distribués aux plus vulnérables.



L’Union Européenne a déjà alloué 30 millions d’euros d’assistance humanitaire au Tchad en 2020.