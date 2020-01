Tchad : face aux violences de genre, les OPJ ne seront plus indifférents

"Chaque jour on entend des jeunes filles violées, tabassés et des homicides, mais doit-on croiser le bras face à cette situation ?", s'est interrogé Abdelwahab.



"Ne sont-elles pas des tchadiennes au même titre que les hommes ?", a-t-il martelé. Les OPJ doivent valablement aider les femmes en difficultés pour qu'elles puissent entrer en possession de leur droit, a insisté le formateur.



Les participants ont affirmé qu'ils vont vulgariser les connaissances acquises, mais aussi et surtout aider les femmes victimes dans les procédures afin qu'elles puissent entrer dans leurs droits. Ils ont demandé aux autorités d'intensifier ce type de formation.