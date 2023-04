Tchad : faible taux de vaccination contre la COVID-19

La question de savoir si l'éradication du COVID-19 est possible grâce à cette campagne de vaccination reste ouverte et nécessite une réponse urgente. Les tendances actuelles indiquent qu'il est difficile de venir à bout de cette maladie, car la majorité de la population tchadienne hésite encore à se faire vacciner. Certains sont même obligés de falsifier leur bulletin de vaccination pour voyager, ce qui demande une grande sensibilisation pour briser cette barrière d'hésitation.



Même si cette maladie a fait trop de dégâts dans le monde, beaucoup de Tchadiens pensent que ce virus a été créé par les Occidentaux pour des intérêts égoïstes. Pour augmenter le taux de couverture vaccinale, le ministère doit également lutter contre les rumeurs entourant cette pandémie de COVID-19. Sinon, il est difficile de parler de la réussite de la campagne de vaccination pour l'instant.



Selon le dernier rapport épidémiologique du mois de février, il y a eu 26 nouveaux cas, portant le nombre total à 7678, dont 194 décès. La priorité de l'OMS-Afrique est l'éradication de cette pandémie par la vaccination. C'est pourquoi la directrice régionale de l'OMS, le Dr Matshidiso Moeti, met en garde le continent africain contre le refus de se faire vacciner. Elle souligne que la fin de la pandémie de COVID-19 est à portée de main, mais tant que l'Afrique sera loin derrière le reste du monde pour atteindre une protection globale, le virus aura une faille dangereuse à exploiter pour revenir en force.



Toutefois, il est possible de mettre fin à cette pandémie si l'information est bien comprise. Le bien-être de toute l'humanité en dépend.