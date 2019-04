Tchad : "faire de notre milieu de travail un environnement sûr et sain"

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi a appelé ce samedi toutes les entreprises à s'engager dans la lutte contre les risques professionnels. Il a fait une déclaration à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail et de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels, ce 28 et 30 avril, en collaboration avec le Bureau international du travail et l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels dont le Tchad est membre.



Pour permettre d'éveiller les consciences dans le monde du travail et d'entretenir les débats pendant les déroulements des activités prévues à cet effet, deux thèmes ont été retenus cette année : "La sécurité, la santé et l'avenir du travail" et "Construire les bases d'une prévention durable en milieu du travail en Afrique, un défi pour tous".



Chaque année, on dénombre dans le monde 250 millions d'accidents du travail et 160 millions de cas de maladies professionnels. "Le Tchad n'échappe malheureusement pas à ces drames. En effet, la CNPS en charge de la gestion de cette problématique a enregistré en 2018, 467 déclarations d'accidents du travail. C'est à juste titre que le président de la République a placé la problématique de la santé au travail au centre des priorités des actions gouvernementales", a relevé le ministre de la Fonction publique.



D'après lui, "pour faire face à cette problématique des accidents du travail et des maladies professionnelles, le Tchad s'est engagé dans la prévention des risques professionnels. A cette fin, il a signé et ratifié les principales conventions internationales dédiées à la sécurité et à la santé au travail, intégré dans le Code du travail des dispositions pertinentes visant à la réduction des risques professionnels."



Au plan institutionnel, des sections de travail veillent à l'application stricte de la législation et de la réglementation en sécurité et santé sur les lieux de travail. Aussi, le PND place le capital humain comme axe prioritaire et son objectif stratégique porte sur la promotion de l'emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et le femmes.



"Vous conviendrez avec moi que toutes les entreprises doivent être engagées dans la lutte contre les risques professionnels. J'émets le voeu que nous, nous engagions tous résolument pour faire de notre milieu de travail un environnement sûr et sain. Il y va de l'intérêt de tous car aucune entreprise ne peut prospérer dans un environnement hostile à l'épanouissement de l'être humain", a déclaré Ali Mbodou Mboudoumi.