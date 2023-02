Tchad : femme, paix, sécurité, justice et réconciliation au centre de la prochaine SENAFET

Le comité d’organisation de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) s’active pour la réussite de cet événement à Sarh.



La présidente du comité d’organisation de la SENAFET, édition 2023, Mme Goulé Koudji , a fait ce 7 février 2023 un point de presse relatif à cet événement qui sera célébré à Sarh, chef-lieu de la province du Moye-Chari.



Mme Goulé Koudji a souligné que le thème choisi pour cette année « Femme, Paix, Sécurité, Justice et Réconciliation pour un Tchad égalitaire », tire sa légitimité des résolutions du Dialogue National Inclusif, pour lesquelles leur mise en œuvre sans implication ou appropriation féminine ne saurait être possible.



Car il se justifie par la nécessité de maintenir la paix et la sécurité dans le pays, par une réconciliation nationale inclusive avec une participation maximale des femmes de toutes couches sociales.



Mme Goulé Koudji a ajouté que les activités en lien avec le thème national seront focalisées sur la sensibilisation, le plaidoyer, la formation et le renforcement des capacités des femmes et des organisations féminines.



C’est pourquoi, elle invite toutes les femmes et les organisations féminines à s’approprier la thématique pour donner un cachet particulier à cette communication.