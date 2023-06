Tchad : fête de l'Aïd al-Adha à Faya, un appel à l'unité et à la construction du pays

Également connue sous le nom de Tabaski, la fête de l'Aïd al-Adha est l'une des célébrations les plus importantes de l'Islam. Elle est célébrée le 10ème jour du mois lunaire islamique de Dhu al-Hijjah, qui est le dernier mois du calendrier.



Cette fête commémore la foi d'Abraham envers Dieu, en offrant son fils Ismaël en sacrifice.



Après la prière rituelle à la Place Blanche de Faya, les fidèles musulmans se sont dirigés vers la résidence du gouverneur pour lui présenter leurs meilleurs vœux.



L'imam de la Grande Mosquée a prié Allah pour préserver le Tchad de tout malheur, et a également invité la population tchadienne à s'unir pour le bien-être de leur pays.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général Ali Maïdé Kebir, a rappelé que le gouvernement tchadien veille jour et nuit pour préserver la paix chèrement acquise.



« C'est pourquoi nous devons contribuer à la construction de notre pays en nous comportant en citoyens honnêtes, et en nous unissant pour le bien-être de notre pays », a-t-il exhorté.