Tchad : fête de la Toussaint, "un jour de retrouvailles familiales pour nettoyer les tombeaux"

À l’entrée du cimetière de Ngon-ba et de Toukra, des va-et-vient avec de râteaux, pelles, houes et autres objets d’entretien à la main. À tel point que l’on se sent sur un chantier.



"C’est un grand jour de retrouvaille familiale pour nettoyer les tombeaux de nos parents qui sont morts", explique Natacha. C’est aussi une occasion d’être en communion avec eux en leur apportant ce qu’ils aimaient manger de leur vivant.



Après avoir nettoyé la tombe, les uns déposent des fleurs et prononcent une prière avant de prendre le chemin de la maison. Par contre, d’autres dansent, mangent et boivent de l’alcool.



"Nous célébrons la fête de la Toussaint en souvenir des morts. Nous considérons q'ils ne sont pas morts mais au repos auprès de notre père céleste", affirme Richard.



Ce lundi matin, toutes les paroisses ont célébré la fête de la Toussaint pour honorer tous les fidèles défunts, expliquent quelques chrétiens catholiques rencontrés devant la paroisse Saint Paul de Kabalaye, dans le 3e arrondissement de N'Djamena.