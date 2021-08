Tchad : fête nationale avec prise d'armes à Bongor

Le 61ème anniversaire de l’indépendance du Tchad a été célébré à Bongor à la Place de la Nation. Le traditionnel défilé militaire et la démonstration des conducteurs de motos ont été organisés pour marquer cet événement. C'est Mahamat Zen Al Hadji Yaya, gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est qui a présidé le défilé.



La cérémonie militaire a débuté par la revue des troupes, effectuée par le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est et le dépôt de la gerbe de fleurs au monument des martyrs qui sont tombés pour la défense du pays.



La deuxième partie de la cérémonie s’est clôturée par la parade militaire qui a vu la participation de tous les bataillons des trois corps, l’Armée nationale, la Garde des nomades, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Police municipale et les anciens combattants.