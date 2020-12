Tchad : fête populaire à Mongo pour la journée de la liberté

A l'instar de toutes les autres provinces du Tchad, la province du Guéra et la ville de Mongo, ont célébré ce 1er décembre 2020, la journée de la liberté et de la démocratie. C'est sous les auspices du gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, accompagné des autorités administratives, civiles et militaires que la cérémonie a eu lieu. Compte tenu de son engouement populaire, elle est présentée comme une fête nationale par le gouvernement, ayant permis une amorce vers la voie du développement.



Cependant, la cérémonie marquant le 30ème anniversaire de l'accession au pouvoir du président Idriss Deby Itno aura été différente par rapport aux années précédentes, ceci en raison de la pandémie du Covid-19.



Cela étant, après le passage en revue des troupes par le commandant de la zone de défense et de sécurité N°3, le gouverneur de la province du Guéra a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux martyrs. Il s'en est suivi un défilé militaire et civil. Mais en dépit de la situation sanitaire actuelle, il faut noter que la fête a été belle et s’est bien déroulée, suivant le respect des mesures barrières.