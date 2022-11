Tchad : feu vert pour l'établissement d'Africa Finance Corporation

Le contexte actuel est marqué par les difficultés d'accès aux financements innovants et la promotion des investissements directs étrangers dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'aménagement du territoire, du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique.



Les interventions de l'AFC permettront à l'État et aux investisseurs privés de mobiliser plus efficacement des ressources financières adaptées à la réalisation des différents projets économiques et des infrastructures de développement.



L'AFC est une institution financière multilatérale, fondée en 2007 par des États africains et des investisseurs publics et privés. Elle dispose d'une connaissance spécialisée dans le secteur prioritaire des ressources naturelles, de l'énergie, des transports, de la logistique, des télécommunications et des industries lourdes.



L'AFC finance les études de faisabilité et les projets d'investissement. Elle promeut les partenariats publics et privés, la mobilisation de l'épargne publique, le financement direct et joue également le rôle de conseiller financier et de pool de financement.