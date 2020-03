Tchad - filière viande : une filiale d'OLAM veut créer une zone industrielle

ARISE, filiale du groupe singapourien OLAM, veut construire une zone industrielle devant permettre une valorisation croissante de la filière viande au Tchad.



Le projet a été présenté mardi par le directeur pays d'OLAM, Jacky Rivière, au chef de l'Etat Idriss Déby.



"Mon pays est ouvert à tout investisseur qui désire y investir", a indiqué le président de la République, au cours de l'audience qui a eu lieu en présence du ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et de proches collaborateurs du Chef de l’Etat.



En 2018, OLAM a racheté 60% de la Coton Tchad et a redressé l'entreprise, permettant la relance de la filière coton.



Le Tchad, pays d’élevage par excellence, dispose d'un cheptel estimé à 113 millions de têtes de bétail ainsi que 36 millions de volailles.



Le 29 février dernier, le chef de l'Etat a inauguré à Ngara, village situé à 7 km au sud de la ville de Moundou, le nouveau complexe industriel des abattoirs du Logone.



Des industriels maliens ont fait le déplacement au Tchad pour comparer la qualité de la viande tchadienne. Ils se sont dit surpris de la qualité du bétail et de la viande tchadienne.