Tchad : fin de deux jours de concertations entre les journalistes à Bongor

Le 9ème congrès ordinaire électif de l’Union des journalistes tchadiens a pris fin ce samedi à Bongor, au lendemain de son ouverture.



Place sous le thème « Les journalistes face aux défis de la profession », le congrès des professionnels des médias tchadiens organisé pour la première fois en dehors de la capitale, a réuni pendant deux jours plus d’une centaine de femmes et d’hommes des médias en provenance de divers horizons du Tchad.



Après deux jours d’intenses travaux, l'évènement, honoré par la présence du ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hussein, a été une expérience réussie.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, le maire de la ville de Bongor et différentes corporations religieuses ont pris part à l'évènement.



L'UJT a un nouveau bureau



A l’issue du congrès, un nouveau bureau dirigé désormais par Abbas Mahmoud Tahir -élu à la tête de l’UJT- a été composé.



Le vice-président est Abba André, tandis que le secrétaire général est Leubnodji Tahnatan. Le secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures est Djimet Wiche, la trésorière générale est Narbaye Halime et le trésorier général adjoint est Souleymane Abdelkerim Souleymane.



Des recommandations formulées par les journalistes



Plusieurs recommandations ont été adressées à l’endroit du Président de la République par les congressistes.



D’autres résolutions et recommandations ont été adressées à la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel, aux autorités judiciaires, tandis qu'une motion spéciale a été adressée au chef de l'Etat.