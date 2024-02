Tchad : fin de l'atelier sur les Droits de l'Homme et les VBG

La cérémonie de clôture de cet atelier a eu lieu ce jeudi 1er février 2024, au Centre Eden Park de Koundoul. Durant trois jours d'échanges, les participants à cet atelier se sont outillés sur la prise en charge des victimes des violations des Droits de l'Homme, et des violences basées sur le genre (VBG) au Tchad.



Ces outils permettront également aux participants de mettre en œuvre le programme de suivi des victimes, de la prise en charge jusqu'à son aboutissement, avec un résultat acceptable.



Il faut noter que cet atelier est organisé par le Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits Humains, sur financement de l'Union Européenne, sous le thème : « Rôle et bonnes pratiques des Magistrats et Officiers de Police Judiciaire (OPJ) en matière de lutte contre les violences des Droits de l'Homme et les VBG ».



C'était dans le cadre du projet d'appui aux organisations de la société civile promouvant les Droits de l'Homme, et aux défenseurs des Droits de l'Homme au Tchad.