Tchad : fin de la 1ère édition de l'école de la gouvernance d'Internet

Selon le représentant du ministre des Postes et de l'Économie numérique, Mahamat Saleh Brahim, l'objectif principal de la TdSlG est de « rapprocher les étudiants tchadiens des TIC, la jeunesse tchadienne et les professionnels de l'économie numérique à l'écosystème mondial de l'internet ».



Il rappelle que cette formation entre en droite ligne du Plan stratégique de développement du numérique et des postes (PSDNP) 2020-2030 et du Plan national du développement (PND).



"Les TIC de manière générale et la gouvernance de l'internet en particulier constituent de nos jours un des facteurs déterminants de développement d'un pays", affirme Mahamat Saleh Brahim.