Tchad : fin de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes

L'ONG La voix de la femme a clôturé ce mardi soir à la Maison de la femme, sa campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.



La présidente de l'ONG, Mme. Amina Tidjani Yaya, a expliqué que "la campagne des 16 jours d'activisme, organisée chaque année, fait office de stratégie d'organisation pour les particuliers et les organisations du monde entier en vue de la promotion, de la prévention et de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles."



"En dépit d'autres formes de violences, le viol et l'un des cimes encré dans un ensemble complexe de croyances qui malheureusement favorisent les violences sexuelles. Il est alarmant quand il s'agit d'évoquer les chiffres exactes ou statistiques de ces actes qui sont encouragés par l'impunité, la stigmatisation des victimes et leur silence", a ajouté Mme. Amina Tidjani Yaya.



Dans cette logique, le Tchad à travers La voix de la femme s'est engagé à organiser chaque année la campagne des 16 jours d'activisme aux côtés d'autres pays du monde. Cette deuxième édition de la campagne qui a débuté le 25 novembre dernier prend fin ce 10 décembre 2019.



La présidente de l'ONG, Mme. Amina Tidjani Yaya, a adressé ses remerciements à la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, pour "son courage et son audace à défendre la femme tchadienne". Elle a également remercié le ministre de la Justice, chargé des droits humains, qui "a fait sienne la lutte contre les différents formes de violences dont sont victimes les femmes en signant un accord de partenariat avec l'ONG La voix de la femme", ainsi que l'ONAMA et VItaline.