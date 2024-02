Tchad : fin de la défécation à l'air libre dans la sous-préfecture de Bangbang au Guera

Une cérémonie de certification du statut FDAL (Fin de la Défécation à l'Air Libre) Cantonale a été organisée à Bagoua, chef-lieu de la sous-préfecture, et présidée par le secrétaire général du département d'Abtouyour, avec la participation du directeur national des eaux et de l'assainissement, du chef de canton Dangleat Est, des partenaires du ministère de la santé publique, ainsi qu'une participation massive de la population pour honorer cet événement.



Le chef de canton Dangleat Est, Djibrine Dokonie Adiker, a exprimé sa gratitude envers les ONG pour leur contribution à l'amélioration de la santé de la population. Hamit Souleymane Moussa, chef de file du consortium IRC/Moustagbal, a présenté le projet et souligné l'importance de mettre fin à la défécation à l'air libre, tout en offrant des conseils pratiques.



Kanabé Biambo, directeur national des eaux et de l'assainissement, a félicité l'ONG Moustagbal, l'IRC et l'Union européenne pour leur soutien essentiel. Boyné Nadjitoloum, secrétaire général du département d'Abtouyour, a encouragé les responsables du projet et les bénéficiaires à s'engager pleinement afin d'atteindre les objectifs fixés.