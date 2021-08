Tchad : fin de la période de viduité pour l’ex-Première dame Hinda Deby

L’ex-Première dame et présidente de la Fondation Grand Cœur (FGC), Mme Hinda Deby Itno, a fini la période de viduité ce mardi 31 août 2021, a annoncé aujourd’hui la FGC, sur sa page Facebook.



Dans la religion musulmane, la période de viduité est de quatre mois et dix jours pour les veuves. Cette période lui était applicable à la suite du décès de son époux, le président Idriss Deby Itno.



« Nous sommes de tout cœur avec elle et prions Allah de lui donner le courage et faciliter la prochaine étape de sa vie », a ajouté la FGC.