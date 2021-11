Tchad : fin du pré-dialogue au Borkou avec plusieurs recommandations

Après 72 heures de travaux, le président du présidium Hissein Youssouf Galmai estime que le dialogue national inclusif est venu au moment voulu, car le Tchad attend de ses fils et filles de s'asseoir et de parler à cœur ouvert. Ainsi, les forces de la province du Borkou ont parlé en toute franchise, sans aucune rétention, sur le devenir du pays, à travers des thématiques.



Des recommandations ont été faites par les participants : rendre effectif l'enseignement dans le monde nomade, créer des institutions de l'enseignement supérieur et bancaires au Borkou, et l'annulation de l'ordonnance N001 du 31 août 2021, portant rattachement du département de l'Emi Koussi et une grande partie du département de Borkou Yalla à la province du Tibesti pour ne citer que cela.



Le chef de mission Ngaro Ayidjo Amadou informe que les représentations au niveau du comité d'organisation du dialogue national inclusif échangeront franchement sur les questions portant sur les obstacles qui minent nos provinces sur tous les plans. Dans son mot de clôture, le gouverneur a rappelé que le président du Conseil Militaire de Transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République dans le souci de préserver les acquis démocratiques, la réconciliation nationale qu'il tient pour que les forces vives de la nation tchadienne s'attellent à participer par le canal du dialogue national inclusif.

A la sortie des assises, le gouverneur de Borkou a estimé que les assises ont porté leurs fruits, par une réussite.