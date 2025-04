Tchad : finale du concours inter-régional mon idée, mon entreprise 2025

L'Agence Universitaire Francophonie a annoncé la finale nationale du concours "mon idée, mon entreprise", lors d'un point de presse tenu ce 10 avril 2025 au rectorat.



La jeunesse tchadienne est confrontée à des défis majeurs en matière d'emploi, notamment en ce qui concerne les jeunes diplômés. En effet, une proportion significative de ces diplômés se trouve sans emploi, ce qui souligne l'urgence de créer des opportunités professionnelles adaptées à leurs compétences et aspirations.



Ainsi, ce concours offre aux étudiants et doctorants des établissements, membres de l'AUF, l'opportunité de transformer leurs idées novatrices en projets d'entreprise concrets.



Pour le responsable du bureau national de l'AUF, Dr Marayi Choroma, aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir les finalistes nationaux dont les projets ont été sélectionnés pour leur originalité, leur faisabilité et leur potentiel d'impact.



Cinq doctorants ont été présentés dont trois sélectionnés par les jurys par rapport à l'évaluation de leurs projets, y compris le lauréat de cette finale nationale qui a l'honneur de représenter le Tchad lors de la finale inter-régional à Casablanca, au Maroc du 27 au 31 mai 2025. Il s’agit du candidat Mbairassem Josué avec une moyenne de 79,05, pour son projet intitulé Brakoss Agritech.



Le responsable du bureau national de l'AUF a indiqué que cette finale nationale doit être une expérience enrichissante, source d'apprentissage et de nouvelles opportunités.