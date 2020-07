Tchad : financement des projets agricoles à Abéché, l’ONAPE poursuit sa campagne

Le gouverneur de la province du Ouaddaï Brahim Seid Mahamat a procédé la semaine dernière au lancement officiel du financement des projets agricoles 2020. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les locaux de l’ONAPE en présence de plusieurs invités.



Le crédit agricole est une initiative de l’Office Nationale pour la Promotion de l’Emploi qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des producteurs pour la campagne agricole 2020-2021. Le montant s’élève à 133.843.510 FCFA, réparti dans plusieurs cantons et groupements agricoles.



Dans son mot de circonstance, le chef de bureau de l’ONAPE Abéché, Hamid Hissein Kadou, a souligné que l'Office est un établissement public à caractère administratif doté d’une autonomie de gestion et placée sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, dans le but d’accompagner les producteurs et aussi créer l’emploi aux jeunes déscolarisés. Il a cependant déploré le comportement de certains bénéficiaires qui tardent dans le remboursement des crédits.