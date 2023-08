Tchad : forces de sécurité et police judiciaire formées sur les droits de l'Homme à Doba

« Les droits de l’homme et le maintien de l’ordre au Tchad » est le thème de cette formation initiée par le Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en partenariat avec le Ministère de la Sécurité publique.



A cette occasion, le représentant du chef de projet « Renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme au Tchad » Achille Tiem, a souligné que cet atelier a pour but de renforcer les capacités de ces hommes en treillis en matière de droits de l’Homme. Et ce, sur le respect de la dignité humaine.



Lançant les activités de cet atelier de formation, Nganan Djékila représentant le gouverneur de la province du LOR, s’est réjoui de cette initiative qui aidera les forces de défense et de sécurité à mieux faire leur travail. Car la situation des droits de l’Homme au Logone Oriental dit-il, révèle des défis importants en ce qui concerne des libertés publiques et des droits économiques et sociaux mis en mal du fait des récurrents conflits intercommunautaires entre éleveur-agriculteurs.