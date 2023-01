Tchad : formation d'enquêteurs pour le développement socio-économique des communes

Selon le coordonnateur du Programme National d'Appui aux Communes du Tchad, Gongdo Noël, l'objectif de ce programme est de doter les communes d'un cadre de développement défini en fonction des besoins des populations locales.



Ce programme, dont les travaux ont déjà commencé, sera mis en œuvre en trois phases : (1) une phase de collecte de données et de formulation du programme, (2) une phase de sensibilisation et (3) une phase d'installation et de suivi des observatoires communaux comme appui technique.



L'étude couvre pour l'instant des communes élues, dont 20 communes choisies parmi les 10 communes arrondissements de la capitale et 10 autres villes, telles que Massenya, Mao, Bon, Bitkine, Mongo, Abeche, Bongor, Moundou, Doba, Sarh.



Cette formation renforcera davantage les compétences des participants précédents et les outils de collecte de données.