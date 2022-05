Tchad : formation de 50 jeunes en Tic à Ati

Cette formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication a été lancée au Sinne Center d’Ati.



Durant 45 jours, 50 jeunes élèves dont 30 jeunes filles et 20 garçons de différents établissements scolaires de la ville d’Ati, seront formés en informatique et bureautique.



Cette formation est financée par la conseillère Mme Hosna Moussa Ali, avec l’appui du ministère des Postes et de l’Economie numérique. Le Pdg de Sinne Center, Mahamat Saleh Ahmat Sinne, a indiqué que le choix porté sur son institution ne sera pas vain. Il s’engage solennellement pour mériter cette confiance afin d’offrir à ces jeunes, une formation de qualité leur permettant de perfectionner dans le domaine informatique.



Pour la conseillère Mme Housna Moussa Ali, les technologies de l’information et de la communication occupent une place importante dans la société. Elle n'a pas manqué de remercier le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, qui a jugé le projet d’une importante capitale.



Lançant la formation, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon a remercié Mme Housna Moussa Ali et le ministère des Postes et de l’Economie numérique, pour cet appui et l’encouragement à prêter une attention aux problèmes de la province en général et à ceux de la jeunesse en particulier.



Djimta Ben Dergon exhorte les jeunes d’être attentifs et disponibles afin que la formation soit couronnée de succès, en faveur de la promotion de l’emploi des jeunes de la province. Aux formateurs, il leur demande de mener cette formation avec professionnalisme afin que l’objectif recherché soit atteint.