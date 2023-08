Tchad : formation de filles-mères en technique de transformation des produits locaux à Doba

Le gouverneur par intérim du Logone Oriental, Ngana Djékila, a lancé ce vendredi 25 août 2023, au Centre diocésain de formation permanente de Doba, la formation de 20 filles-mères en technique de transformation des produits locaux.



Cette formation, qui s’étalera sur une semaine, est l’initiative de l’Agence pour la promotion de l’emploi du Logone Oriental, en collaboration avec le centre de production et de formation en matière des produits d’avenir.



Pour le responsable de l’Agence pour la promotion de l’emploi du Lor, Abdelkérim Hassan Chetteï, le souci majeur de son organisation est de contribuer à résoudre le problème de chômage dans la province du Logone Oriental. Et ce, en prenant en compte, non seulement les jeunes diplômés sans expériences, mais aussi les couches les plus sensibles, à savoir les filles-mères, les veuves, les personnes vivant avec un handicap etc.



Le premier magistrat de la province du Logone Oriental par intérim, Ngana Djékila s’est lui, réjoui de cette initiative en faveur des jeunes désœuvrés et des personnes sensibles.

Il encourage à cet effet l’Agence pour la promotion de l’emploi, à œuvrer davantage dans ce sens, pour amoindrir le taux de chômage dans sa province, vœu dit-il, des plus hautes autorités de la Transition.



Les techniques de fabrication du savon, du beurre de karité, des crèmes de cheveux et de corps, mais aussi celles de la fabrication de confitures de mangue, goyave et tomate, sont entre autres, les modules inscrits pour cette formation qui durera une semaine.