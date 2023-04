Tchad : formation de leaders de la société civile pour la scolarisation des filles

Depuis ce 24 avril, le consortium GCI (Gender At The Centre Of Initiative), composé de FAWE et de la coalition des organisations de la société civile pour le développement de l'éducation au Tchad (COSOCIDE TCHAD), organise un atelier de renforcement des capacités des leaders des organisations de la société civile.



L’atelier porte sur le plaidoyer politique et la mobilisation communautaire en faveur de la scolarisation des filles et de leur maintien dans les structures scolaires, universitaires et de formation techniques et professionnelles.



Le coordonnateur de COSOCIDE-TCHAD, Djimramadjé Djimtibaye, a souligné l'importance du développement des capacités de planification, de réflexion et d'intervention des organisations de la société civile (OSC). Il a appelé l'Etat tchadien à rendre effectifs, les engagements pris en faveur de la scolarisation des filles, et à mieux impliquer la société civile dans le processus éducatif, en vue d'une éducation inclusive, équitable et de qualité.



Mme Fatimé Gattibé TABBO, directrice du département de l'éducation des filles et de la promotion du genre, représentant le ministre de l'Education nationale, a souligné que le gouvernement tchadien, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et de la société civile, mène des actions visant à améliorer le système éducatif tchadien, malgré les difficultés de tout ordre d'enseignement.



Elle a appelé les OSC à renforcer leurs capacités, afin d'être mieux structurées et mieux outillées pour prendre une participation dynamique et efficace dans le système éducatif tchadien. L'atelier vise à contribuer à la réalisation du droit à une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous les Tchadiens.



Par ailleurs, il s’agit de renforcer les compétences des leaders des OSC membres de la coalition à développer et à maîtriser les différents concepts liés au renforcement de capacités des membres sur le plaidoyer politique et la mobilisation communautaire, en faveur de la scolarisation des filles et de leur maintien dans les structures scolaires, universitaires et de formations techniques et professionnelles.



Au total, 35 leaders des organisations de la société civile participent à cet atelier d'une durée de trois jours.