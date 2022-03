Tchad : formation des encadreurs de l’ONG VIE sur la pédagogie en andragogie

16 encadreurs pédagogiques de l'ONG VIE (Vision et Initiative pour l'Environnement), suivent une formation sur la pédagogique en andragogie et la technique pédagogique de l'enseignement à Ati, chef-lieu de la province du Batha.



Initiée par l'ONG VIE et son partenaire REPeR (Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitation agro-Pastorale familiale et Résilience), cette formation permettra aux encadreurs pédagogiques de renforcer les capacités sur les techniques pédagogiques de l'enseignement. Pendant dix jours, les participants venus des différentes inspections pédagogiques du Batha, vont suivre une formation axée sur l'andragogie et la technique pédagogique de l'enseignement.



Cette formation est financée par le RePER. En souhaitant la bienvenue à tous les participants, Mahamat Abba Gana Tchari, coordinateur de l'ONG VIE a remercié son partenaire pour son appui multiforme à cette formation. Le représentant du chef d'antenne RePER, Ngonkard Koliom a précisé que son institution constitue à appuyer l'ONG VIE dans tous les domaines.



Pour sa part, Soleyeman Bakary, inspecteur provincial de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, a demandé à tous les participants d'être attentifs à cette formation et de partager les connaissances acquises avec les autres, pour un bon enseignement. Il faut rappeler que cette formation est rendue possible grâce à l'appui financier du RePER.