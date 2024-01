Tchad : formation des enseignants sur la gestion des déchets et le changement climatique à Mongo

L'association Développement des Alliances de Renouvellement Intégral et la Solidarité (DARIS) a organisé un atelier de formation destiné aux enseignants des écoles primaires de la ville de Mongo. Cet atelier s'est tenu précisément à l'école Notre Avenir, située dans le quartier Riad.



L'objectif de cette formation est d'instruire les enseignants sur la gestion des déchets publics et sur les moyens de lutter contre le changement climatique, en vue de transmettre ces connaissances à leurs élèves.



Après le mot de bienvenue d'Abdelmoukhtalib Zakaria, directeur de l'école primaire Notre Avenir, qui a remercié l'association pour son initiative visant à améliorer la santé des enfants de la ville, le formateur Foulnou Solkissam, expert en changement climatique et président de l'association DARIS, a souligné que la gestion des déchets publics est un domaine clé dans lequel les enseignants pourront servir d'exemple à leurs élèves après la formation.