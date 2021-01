Tchad : formation des organisations féminines sur la lutte contre la malnutrition au Batha

La Fondation grand cœur a lancé jeudi à Ati une formation des organisations féminines sur la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile. Le coup d'envoi a été donné par le préfet du département de Batha Ouest, Fatimé Boukar Kossei.



L'objectif de cette formation est de faire la revue du programme de prise en charge de la malnutrition maternelle et infantile dans la délégation provincial du Batha et le Tchad en général, mais aussi d'évaluer le niveau de réalisation et les performances des programmes de pris en charge de la malnutrition entre la mère et l'enfant.



Dr. Djimtoïdé Bemyana, médecin-chef de district d'Ati, représentant du délégué sanitaire provincial du Batha, a souligné qu'au Tchad, la malnutrition demeure un problème majeur de la santé publique. La prévalence de la malnutrition aiguë globale au niveau mondiale est de 13,5 et 13,3 dans la province du Batha, selon l'enquête SMART 2018, a-t-il ajouté.



Selon Dr. Djimtoïdé Bemyana, le programme de prise en charge adéquate des mères et des enfants malnutris dans la province du Batha est un défi. "Jusqu'à présent la situation persiste". C'est dans ce cadre que la Fondation Grand Cœur apporte son appui technique et financier pour le renforcement des capacités des agents sur la prise en charge intégré de la malnutrition aiguë dans la province.