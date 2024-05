Tchad : formation des pairs éducateurs en reproduction humaine

Une organisation de jeunes œuvrant dans le domaine de la santé de reproduction des adolescents et jeunes, dénommé Réseau des Jeunes et Adolescents en population et développement, forme les pairs éducateurs et les relais communautaires de la ville de Doba en éducation à la vie et à la santé de reproduction et la fabrication des bracelets de cycle menstruel.



C’est le Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) de Doba qui abrite ce mardi 28 mai 2024, cette formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2024 de cette organisation.



Pour le chef de mission, Djerane Naibara Thibaut, l’objectif visé par cette formation est de contribuer au renforcement de capacité de ces participants précités sur l’éducation à la vie et à la santé de reproduction (EVSR).



Durant trois jours, les participants auront à échanger sur les modules à savoir le genre, la santé sexuelle et reproductive, la communication communautaire, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ainsi que le leadership et l’intelligence émotionnelle.



Le délégué de la jeunesse et des sports du Logone Oriental, Nodjigoto Séraphin, se dit ravi pour les jeunes de sa circonscription et remercie l’UNFPA qui a permis la tenue de cette formation. Aussi, invite-t-il les participants à l’assiduité pour bénéficier des acquis qui leur seront d’une grande utilité. Djikoloum Frédéric Ngardodjim.