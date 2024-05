Tchad : formation des prestataires de soins sur le paludisme

Cela comprenait des informations sur le diagnostic précoce, les protocoles de traitement recommandés, les bonnes pratiques en matière de prise en charge des patients atteints de paludisme, et les mesures de prévention à mettre en place. Dans le Moyen Chari, la formation a été dispensée par le Délégué de Moyen Chari et le Point Focal Paludisme de la Délégation de Moyen Chari, avec l’appui d’une équipe du Programme National de Lutte contre le Paludisme.



Ces formateurs expérimentés ont partagé leur expertise et leurs connaissances sur le paludisme avec les prestataires de soins, en s’assurant qu’ils étaient bien informés des dernières recommandations et des meilleures pratiques. L’objectif de cette formation était de renforcer les compétences des prestataires de soins afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients atteints de paludisme. En fournissant des informations actualisées et des directives claires, cette initiative visait à standardiser les pratiques de prise en charge du paludisme dans l’ensemble du pays.



Cet effort de formation s’aligne sur les objectifs du Programme National de Lutte contre le Paludisme pour améliorer la prévention et la prise en charge du paludisme au Tchad. En renforçant les capacités des prestataires de soins, cette initiative contribue à la réduction de l’impact du paludisme sur la population et à l’amélioration de la santé publique.



En résumé, la formation des prestataires de soins sur le paludisme est une initiative importante qui devrait contribuer à améliorer la santé publique au Tchad.